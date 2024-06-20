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Fenerbahçe'den Romelu Lukaku atağı! 'Jose Mourinho her şeyi yapacaktır'

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Romelu Lukaku
Fenerbahçeden Romelu Lukaku atağı Jose Mourinho her şeyi yapacaktır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:20

Avrupa'da EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüplerin transfer çalışmaları da sürüyor. Sezonu 2. sırada tamamlayan ve teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin gündeminde Romelu Lukaku'nun yer aldığı öne sürüldü.

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Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirledi.

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İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getiren sarı - lacivertliler, transferde gaza bastı.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'nin santrfor hedefini ise İtalyan basını açıkladı.

Corriere della Sera'nın haberine göre sarı - lacivertliler ve Serie A devi Napoli, Romelu Lukaku'yu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçeden Romelu Lukaku atağı Jose Mourinho her şeyi yapacaktır

'MOURINHO HER ŞEYİ YAPACAKTIR'

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Haberin devamında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer için her şeyi yapabileceği ifade edildi.

Roma'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden yıldız golcünün turnuva sonrasında seçeneklerini değerlendireceği belirtildi.

CHELSEA SATMAK İSTİYOR

Bonservisi Chelsea'de bulunan Lukaku için Londra ekibinin 31 yaşındaki futbolcuyu artık bonservisiyle satmak istediği öne sürüldü.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan Romelu Lukaku, geçtiğimi sezon Roma formasıyla 47 maçta 21 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Romelu Lukaku

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