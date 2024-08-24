Fenerbahçe'den Rodrigo Becao cevabı! 10.5 milyon euroluk paket için veto...

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Trendyol Süper Lig'e 2 haftada 4 puanla başlayan ve pazar günü Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu 35 milyon euro karşılığında Brighton'a satan sarı - lacivertlilerde savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun da geleceği merak ediliyordu.

İtalya'dan talipleri olduğu iddia edilen Brezilyalı stoper için sıcak bir gelişme yaşandı.

ÜÇ SERIE A EKİBİNDEN TEKLİF

Sky Sport Italia'nın haberine göre Serie A ekipleri Fiorentina, Torino ve Atalanta, Becao için Fenerbahçe'ye teklif sundu.

En yüksek teklifi yapan kulüp olan Atalanta'nın 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği yazıldı.

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FENERBAHÇE REDDETTİ

Haberin devamında Fenerbahçe'nin üç teklifi de reddettiği ve deneyimli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu dahil hiçbir kiralama planıyla göndermeyeceğini belirttiği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcuyla da bir görüşme yapan Fenerbahçe'nin oyuncuya fikrini sorduğu, Becao'nun ise Türkiye'de mutlu olduğunu ancak düzenli forma giymek istediğini söylediği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yaz 8.3 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'den transfer olan Becao, sarı - lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti.