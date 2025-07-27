Fenerbahçe'den transfer açıklaması: 'Jose Mourinho'nun onay verdiği 2 transfer Feyenoord maçına yetişecek!'

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasındaki transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Ketenci, şu açıklamaları yaptı:

"Başkanımız da, hocamız da aynı doğrultuda konuşuyorlar. Sosyal medyada çelişki varmış gibi yansıtılıyor. Transferler konusunda gece gündüz yoğun çalışmalar var. Birileri de sürekli Fenerbahçe’de sorun varmış gibi, kaos yaratmaya çalışıyor.

Başkanımız dünkü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Portekiz’de hocamızla görüştüğünü ve hocamızın yüzde yüz onay verdiği 2 transferi deklare etti.

Feyenoord maçlarına yetişecek öncelikli olarak 2 isim belirlendi. Portekiz’de yapılan planlama ve istişareler doğrultusunda çalışıyorlar. Hocamızın taleplerine kesinlikle cevap verilecek. Bir sorun yok."

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Ali Koç'un işaret ettiği oyunculardan bir tanesinin Milan Skriniar olması beklenirken, diğer isim henüz bilinmiyor.