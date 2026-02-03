Fenerbahçe'den resmi N'Golo Kante açıklaması: Karşı kulüp nedeniyle transfer tamamlanamadı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Ara transfer döneminde Musaba, Guendeouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'ye de Sarı-lacivetli formayı giydirmek için büyük uğraş veriyordu. Ancak Fenerbahçe'nin N'Golo Kante ve Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri iptal oldu.

TAKASTA ANLAŞILMIŞTI

Fenerbahçe, Kante'nin transferi konusunda Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Dün Kocaelispor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Faslı golcü, mücadelenin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kante transferinde her şey yolunda giderken Sarı-Lacivertliler, maç kadrosuna alınmayan Kante'yi Arabistan'da sağlık kontrolünden bile geçirmişti.

KANTE AÇIKLAMASI

Kocaelispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.