Fenerbahçe'den resmi açıklama: 'Jasikevicius ve 3 isim mahsur kaldı!'

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilim devam ederken Fenerbahçe Beko'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, başantrenör Jasikevicius, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve Amerikalı basketbolcu Armando Bacot'un Abu Dabi'de mahsur kaldığını duyurdu.,

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır.

SIRP BASINI: NASIL AYRILABİLECEKLERİ BELLİ DEĞİL

Meridian Sport'un haberine göre, Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton ve Duane Washington da Dubai'de mahsur kaldı.

Seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların Dubai'den ne zaman ve nasıl ayrılabilecekleri henüz belli değil.