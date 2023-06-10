Fenerbahçe'den Renato Sanches hamlesi! Ali Koç, Nasser Al-Khelaifi ile görüştü...

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Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Sarı-Lacivertliler, Renato Sanches için harekete geçti. Başkan Ali Koç, adı Galatasaray ile de anılan Portekizli orta saha oyuncusunu kadroya katmak adına ilk adımı attı.

PSG'nin sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi Finali için geldiği İstanbul'da, yakın ilişki içinde olduğu başkan Koç ile yemek yedi. Fanatik'in haberine göre yemekte birçok konunun görüşüldüğü ve Sanches transferinin de gündeme geldiği kaydedildi. Ali Koç'un, yıldız futbolcuya olan ilgilerini PSG'nin 1 numarasına ilettiği belirtildi.

Karar yeni hocanın

PSG, takımı şampiyon yapan teknik direktör Galtier ile yolları ayırmıştı. Kulübün sahibi Al-Khelaifi'nin, yeni gelecek hocanın kararına göre Sanches'in transferine karar vereceklerini söylediği öne sürüldü. Ali Koç, başkanlığındaki son sezona girecek. 2024'teki genel kurulda aday olup olmayacağı net değil. Bu nedenle Koç'un planının, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak olduğu öğrenildi. PSG'nin yeni gelecek hocasının Renato Sanches'i kadroda düşünmemesi halinde bu Transfer, Koç'un istediği gibi gerçekleşebilir.

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Hedefi EURO 2024

Yıldız futbolcunun PSG'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bunun nedeni, önümüzdeki sene düzenlenecek olan EURO 2024... Sanches, yeni sezonda düzenli forma giyerek Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini korumak istiyor. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 27 resmi maçta sahaya çıktı ancak toplamda sadece 905 dakika süre alabildi.