Fenerbahçe'den Real Madrid ve Barcelona'ya transfer çıkarması! Hedefte iki dünya yıldızı var

Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önde gelen iki ismini kadrosuna katmak için harekete geçti.

İspanyol basınından Mundiario'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid'den Antonio Rüdiger ve Barcelona'dan Robert Lewandowski'nin transferleri için harekete geçti.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldızın transferleriyle kadro kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

RÜDIGER'E YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Real Madrid'le henüz yeni sözleşme için uzlaşma sağlayamayan Rüdiger'in menajeriyle temasa geçtiği ve 33 yaşındaki tecrübeli stopere bonuslar dahil yıllık yaklaşık 10 milyon euroluk teklif yapmaya hazır olduklarını ilettiği iddia edildi.

LEWANDOWSKI'YE 'EN ÜST SEVİYEDE MÜCADELE' VAADİ

Sarı-lacivertlilerin hem sezon başında hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Robert Lewandowski'ye de ilgisinin devam ettiği, yeni sezonda Polonyalı golcüyü mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin 37 yaşındaki Polonyalı golcüyü 'takımda hemen fark yaratabilecek' bir oyuncu olarak gördüğü, ABD kulüplerinin ilgisine rağmen iddialı bir sportif plan ve Avrupa'da en üst seviyede mücadeleye devam etmesi vaadiyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi.

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezonda bu iki yıldız ismi kadroya katarak hem transfer piyasasında ses getirmeyi hem de kadro kalitesini yukarı çekmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

PERFORMANSLARI

Barcelona formasıyla bu sezon 37 maçta şans bulan Lewandowski, sahada yer aldığı 1950 dakikaya 16 gol - 3 asist sığdırdı.

Real Madrid'de bu sezon sakatlık nedeniyle 25 maç kaçıran Antonio Rüdiger, görev yaptığı 18 maçta ise 1 gol kaydetti.