Fenerbahçe'den Rashford bombası! 'Kesenin ağzını açmaya hazır'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Avrupa futbolunun önemli bir ismini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin, Manchester United’ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford’u kadrosuna katmak için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçiren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Rashford için Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, oyuncunun ayrılığı sonrası “Onu özleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak İspanyol devi, İngiliz yıldızın bonservisini alma yönünde adım atmadı.

Haberin Devamı

3 YILDIZLIK LİSTE: RASHFORD, LEAO, SARR

The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Rashford’un yanı sıra Milan forması giyen Rafael Leao ve Crystal Palace’ın golcü kanat oyuncusu Ismaila Sarr’ı da içeren üç kişilik bir transfer listesi oluşturdu.

Sarı-lacivertlilerin daha önce Rafael Leao için girişimlerde bulunduğu ancak şu ana kadar anlaşma sağlayamadığı belirtilirken, Ismaila Sarr’ın temsilcileriyle de temas kurulduğu aktarıldı. Senegalli yıldızın, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson ile aynı menajerlik şirketine bağlı olması dikkat çekiyor.

RASHFORD İÇİN TEMAS KURULDU

Haberde, Fenerbahçe’nin Marcus Rashford’un temsilcileriyle de iletişime geçtiği ve yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu ifade edildi. Bununla beraber sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncu için 'kesenin ağzını açacağı' ifade edildi.

Haberin Devamı

KARARINI ACELE VERMEYECEK

İngiltere’nin Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlamasının ardından formda bir dönem geçiren Rashford’un geleceği konusunda aceleci davranmayacağı öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun Türkiye’de forma giymeye sıcak bakması halinde Fenerbahçe’nin bu transfer için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi.