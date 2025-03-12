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Fenerbahçe'den Rangers maçı öncesi taraftarlarına uyarı

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#Fenerbahçe#Rangers#Taraftar
Fenerbahçeden Rangers maçı öncesi taraftarlarına uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 12:32

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın deplasmanda oynanacak Rangers müsabakasını tribünde izleyecek olan Sarı-lacivertli taraftarlara, geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlatılarak, uyarıda bulundu.

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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, 2024-25 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299.500,00 Euro para cezası almıştır.

Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise’a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.

Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz.

Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz.

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Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam.

Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."

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#Fenerbahçe#Rangers#Taraftar

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