Fenerbahçe'den Rafael Leao atağı: Milan'a ikinci teklif!

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Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Rafael Leao transferinde İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak adına temaslarını yoğunlaştırdığı ileri sürüldü.

RESMİ TEKLİF YOLDA

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için Milan'a ikinci resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Haberde, yeni teklifin önümüzdeki saatlerde İtalyan kulübüne iletileceği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin de hız kazandığı ifade edildi.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Habere göre Fenerbahçe'nin ilk önerisi yaklaşık 40 milyon euro ve performansa bağlı bonuslardan oluştu. Ancak Milan yönetiminin bu rakamı yeterli bulmadığı, pazarlıklara ise 60 milyon euro seviyesinden başladığı aktarıldı.

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Öte yandan Rafael Leao'nun yıllık ücret beklentisinin bonuslarla birlikte 10 milyon euronun üzerinde olduğu aktarıldı. Haberde, Fenerbahçe yönetiminin de Portekizli yıldıza bu seviyede bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

SON SÖZ LEAO'DA

Sarı-lacivertlilerin teklifini Milan kabul etmesi halinde transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda son sözü oyuncunun söyleyeceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 50 resmi maça çıkan Rafael Leao, 13 gol atarken 13 de asist yaptı.

RAFAEL LEÃO'NUN KARİYERİ

Rafael Leão, Sporting CP altyapısında yetiştikten sonra 2016-2017 sezonunda kulübün B takımında forma giydi. Bu dönemde oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekerek A takım seviyesine yükseldi. 2017-2018 sezonunda Sporting CP A takımında profesyonel karşılaşmalara çıktı.

2018 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC'ye transfer olan Leão, Fransa'daki sezonunda 24 maçta 8 gol kaydetti. Bu performansının ardından 2019 yılında yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle AC Milan'a transfer oldu.

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AC Milan kariyerinde takımın hücum hattında önemli görevler üstlenen Leão, 2021-2022 sezonunda kulübün Serie A şampiyonluğu yaşadığı dönemde kadroda yer aldı. Aynı sezon gösterdiği performansla Serie A'da Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Rafael Leão, 2016 yılında Portekiz U17 Milli Takımı ile Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazandı. 2021 yılından itibaren Portekiz A Milli Takımı'nda görev alan futbolcu, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarda ülkesinin kadrosunda yer aldı.