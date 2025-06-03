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Fenerbahçe’den PSG’ye transfer taarruzu! Skriniar ve 65 milyonluk golcü

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#Fenerbahçe#Transfer#PSG
Fenerbahçe’den PSG’ye transfer taarruzu Skriniar ve 65 milyonluk golcü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 11:06

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak Fenerbahçe, transferde önemli isimlerle ilgileniyor. Fenerbahçe bu bağlamda Milan Skriniar ile beraber PSG'den 2 yıldız ile de ilgileniyor. İşte o isimler ve ayrıntılar...

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Yeni sezonda hem Süper Lig’de şampiyonluk hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor...

Fenerbahçe’den PSG’ye transfer taarruzu Skriniar ve 65 milyonluk golcü

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PSG İLE DEV PAZARLIK 

Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan PSG’den ayrılma ihtimali bulunan kanat oyuncusu Lee Kangin, forvet Gonçalo Ramos ve bu sezonu Kanarya’da kiralık olarak geçiren Milan Skriniar için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’den PSG’ye transfer taarruzu Skriniar ve 65 milyonluk golcü

Kulüplerin anlaşması durumunda kariyerine çubuklu formayla devam etmek isteyen Skriniar için Sarı-Lacivertliler, 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

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TEKLİF BEKLENİYOR 

Fransız devinde iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmalarına izin verilecek isimlerden 24 yaşındaki Lee Kang-in’in bonservis bedeli yaklaşık 20 milyon Euro civarında.

Kanarya, Güney Koreli futbolcu için şartları zorlamak istiyor.

Fenerbahçe’den PSG’ye transfer taarruzu Skriniar ve 65 milyonluk golcü

Hücum hattı için Mitrovic ve Vlahovic’in yanı sıra listesine Portekizli forvet Ramos’u da ekleyen Kanarya, bonservis bedeli 45 milyon Euro civarında olan 23 yaşındaki oyuncuyu ise kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ramos PSG’ye 65 milyon euroya transfer olmuştu.

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Fenerbahçe’den PSG’ye transfer taarruzu Skriniar ve 65 milyonluk golcü

Önümüzdeki günlerde bu üç isim konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#PSG

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