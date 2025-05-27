Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! Guardiola ile Mourinho karşı karşıya

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Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe transferde gözünü Ada'ya çevirdi. Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı - lacivertliler Premier Lig devi Manchester City'den 2 ismi listesine aldı.

AYRILIK SİNAYLİNİ GUARDIOLA VERMİŞTİ

Premier Lig'de oynadıkları son Fulham maçının kadrosuna almayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jack Grealish'in geleceği hakkında gelen soruya "Oynamaya ihtiyacı var. Bizde mi kalacak yoksa ayrılacak mı? Bunun cevabını Jack ve menajeri verecek. Onu isteyen ve onun için savaşan bendim. Ancak geleceği konusunda iş Begiristain (Futbol direktörü), Viana (Sportif direktör) ve oyuncunun menajerine düşüyor." şeklinde yanıt vermişti.

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FENERBAHÇE'NİN BİR NUMARALI GÜNDEMİ

Bu açıklamanın ardından İngiltere'nin önde gelen basınlarından Daily Mirror'da yer alan habere göre; ayrılığına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun gelecek sezon ki 5 muhtemel adresi içinde Fenerbahçe'nin de yer alıyor.

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MILAN DEVLER LİGİ BİLETİ ALAMAYINCA...

Grealish için en güçlü aday Milan olarak öne çıkıyordu. Ancak İtalya ekibinin Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması bu durumu ortadan kaldırdı.

DOKU ÇIKARMASI

Öte yandan sarı - lacivertlilerin transfer listesindeki bir diğer Manchester City futbolcusunun Jeremy Doku olduğu öğrenildi. Mavi-beyazlı forma altında 2. sezonunu tamamlayan Doku'nun bekleneni vermediğinden kaynaklı takımdan ayrılması gündemde.

Guardiola yönetiminde bu sezon çıktığı 38 maçta 6 gol 9 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı veren Belçikalı kanat oyuncusunun, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.