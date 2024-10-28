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Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi’ndeki Manchester United maçının ardından, Süper Lig’de Bodrumspor maçını da boş geçmedi. Bu sezon ilk golünü 2-2 biten Göztepe maçında atan ardından 6’sı lig, 2’si Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada fileleri havalandıramayan Faslı futbolcu üst üste iki maçta gol atarak, sarı lacivertlileri mutlu etti. Youssef En-Nesyri rakip kalecileri avladığı 3 pozisyonda da topu kafa ile ağlara gönderdi. Sarı lacivertli oyuncu kulüp kariyerinde 96. golünü atarken bunların 28’ini kafa ile yaptı. F.Bahçe’nin bu sezon ligde attığı en erken gole de imza atan (14.30), 27 yaşındaki oyuncu aynı zamanda , sarı-lacivertlilerin ligde attığı iki kafa golünün de sahibi.

FENERBAHÇE’DEN POZiTiF BODRUM’DAN NEGATiF REKORLAR

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Fenerbahçe-Bodrum FK maçının ilk yarısında 2 rekor kırıldı. Topla oynama yüzde 78’e 22 üstünlük sağlayan sarı lacivertli takım, bu sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Bodrum FK de 61 isabetli pasla bu sezon ilk 45 dakikalarda en az sayıda pas yapan takım oldu. Fenerbahçe bu kategoride rakibinden 5 kat daha fazla isabetli pas (310) yaptı.

TADiC VE SZYMANSKi iLK KEZ YEDEK KALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum karşılaşmasında son Manchester United karşılaşmasının 11’ine göre sahaya biri zorunlu olmak üzere 5 değişiklikle çıktı. Portekizli teknik adam savunmada Çağlar ve Mert’in yerine Becao ile Kostic’e şans verdi. Sarı kart cezalısı Fred’in yerine de İsmail Yüksek görev yaptı. Sağ kanatta da Tadic’in yerine İrfan Can Kahveci forma giyerken, Szymanski’nin yerine Dzeko sahaya çıktı. 8 Süper Lig, 7 Avrupa kupası maçında ilk 11’de görev alan Tadic ile Szymanski bu sezon ilk kez bir maçta yedek kaldı.