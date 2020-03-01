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Futbol
Haber Giriş: 29 Şubat 2020 - 23:54, /

Fenerbahçe'de plan hazır! Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın istifası durumunda yol haritasını belirledi.

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21 yıl sonra Kadıköy'de derbide G.Saray'a mağlup olan ve son haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın olası istifasında çözüm yolu belli oldu.

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Derbi mağlubiyeti sonrasında Sarı Lacivertlilerde Ersun Yanal'ın istifa edeceği iddia edilse de Yanal'dan bu konuda ses çıkmadı.

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Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi ,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

4GÖREVE BAŞLAYACAK

GÖREVE BAŞLAYACAK

Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi

5BELÖZOĞLUNUN YARDIMCILARI

BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCILARI

Belözoğlu'nun ekibinde kaleci Volkan Demirel, Orhan Ak ve Tuncay Şanlı'nın olacağı belirtildi.

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Pro Lisans sahibi teknik direktör için de arayışını hızlandıran F.Bahçe bu konuda 1.5 hafta önce Yalçın Koşukavak için yoklama yaptı. Koşukavak'ın Altay ile anlaşmasından sonra bu isim olmadı.

7COCUYU ARATMADI

COCU'YU ARATMADI

Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 5 haftada galibiyet alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın iknci yarıdaki performansı sarı lacivertlilerin geçen sezonki hocası Phillip Cocu'yu hatırlattı.

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Öne geçtiği Antalyaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği ve 1 puanı son saniye golüyle kurtaran Fenerbahçe'de galibiyet özlemi 5 maça çıkarken; Ersun Yanal yönetimindeki sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısında yaptığı 7 karşılaşmada 13 puan kaybederek sadece 8 puan toplayabildi.

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Yanal'ın bu yarıdaki karnesi akıllara, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonuna başladığı teknik direktör Phillip Cocu'yu getirdi.

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Hollandalı teknik adam yönetiminde sezona çok kötü bir başlangıç yapan Kanarya, ilk 7 haftada 14 puan kaybetmiş ve sadece 7 puan kazanabilmişti.(Ajansspor)

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