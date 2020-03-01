Fenerbahçe'de plan hazır! Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın istifası durumunda yol haritasını belirledi.
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21 yıl sonra Kadıköy'de derbide G.Saray'a mağlup olan ve son haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın olası istifasında çözüm yolu belli oldu.
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Derbi mağlubiyeti sonrasında Sarı Lacivertlilerde Ersun Yanal'ın istifa edeceği iddia edilse de Yanal'dan bu konuda ses çıkmadı.
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Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi ,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
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GÖREVE BAŞLAYACAK
Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi
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BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCILARI
Belözoğlu'nun ekibinde kaleci Volkan Demirel, Orhan Ak ve Tuncay Şanlı'nın olacağı belirtildi.
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Pro Lisans sahibi teknik direktör için de arayışını hızlandıran F.Bahçe bu konuda 1.5 hafta önce Yalçın Koşukavak için yoklama yaptı. Koşukavak'ın Altay ile anlaşmasından sonra bu isim olmadı.
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COCU'YU ARATMADI
Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 5 haftada galibiyet alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın iknci yarıdaki performansı sarı lacivertlilerin geçen sezonki hocası Phillip Cocu'yu hatırlattı.
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Öne geçtiği Antalyaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği ve 1 puanı son saniye golüyle kurtaran Fenerbahçe'de galibiyet özlemi 5 maça çıkarken; Ersun Yanal yönetimindeki sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısında yaptığı 7 karşılaşmada 13 puan kaybederek sadece 8 puan toplayabildi.
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Yanal'ın bu yarıdaki karnesi akıllara, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonuna başladığı teknik direktör Phillip Cocu'yu getirdi.
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Hollandalı teknik adam yönetiminde sezona çok kötü bir başlangıç yapan Kanarya, ilk 7 haftada 14 puan kaybetmiş ve sadece 7 puan kazanabilmişti.(Ajansspor)