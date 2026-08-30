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Fenerbahçe'den penaltı, Samsunspor'dan kırmızı kart beklentisi! Yasin Kol'un kararları damga vurdu

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Samsunspor
Fenerbahçeden penaltı, Samsunspordan kırmızı kart beklentisi Yasin Kolun kararları damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 22:58

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Yasin Kol ve VAR'ın kararları damga vurdu. Sarı-lacivertliler penaltı, kırmızı-beyazlılar ise kırmızı kart bekledi.

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Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Samsun'da oynanan maçın ilk devresine hakem Yasin Kol ve VAR'ın kararları damga vurdu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, maçın henüz 5. dakikasında penaltı bekledi.

Vedat Muriqi, ceza sahası içinden kaleye çektiği şutun ardından Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonun ardından penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in pozisyonda bir gereklilik görmedi ve oyun devam etti.

Fenerbahçeden penaltı, Samsunspordan kırmızı kart beklentisi Yasin Kolun kararları damga vurdu

FIRAT AYDINUS: "PENALTI OLMALIYDI"

Hürriyet yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus, pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dakika 5 Guarino, kontrolsüz eylemiyle risk alıyor ve geç kaldığı müdahale sonucunda Vedat'a faul yaparak penaltıya sebebiyet veriyor." sözlerine yer verdi.

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SAMSUNSPOR'DAN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Maçın 42. dakikasında ise Samsunspor penaltı bekledi.

Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.

Bir süre yerde yatan Kayan, İrfan Can Kahveci'nin topu dışarı atmasıyla VAR kontrolü beklendi. Ancak VAR hakemi Richard Martens, pozisyon için bir uyarıda bulunmadı.

Fenerbahçeden penaltı, Samsunspordan kırmızı kart beklentisi Yasin Kolun kararları damga vurdu

FIRAT AYDINUS: KIRMIZI KART OLMALIYDI

Fırat Aydınus ise bu pozisyon için "Semedo’nun Yalçın’a basması kırmızı kart olmalıydı." yorumunu yaptı.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Samsunspor

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