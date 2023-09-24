Fenerbahçe'den penaltı isyanı ve hakem tepkisi! "Futbolcuları bile şaşırttı"

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"'HAYRETLER İÇİNDEYİZ' DEDİLER"

"İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. %100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması. Ne arandı? En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor."

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"VAR İNCELEMESİ ORTALAMA NE KADAR SÜRÜYOR"

"Avrupa'daki liglerde VAR incelemesi ortalama ne kadar sürüyor? Bizdeki 3 dakika 44 saniye, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, yanlış, taraflı olduğunu gözler önüne serecektir."

"KONUŞMAMIZIN SEBEBİ TEK BU MAÇ DEĞİL"

Soru: 5'te 5 yapmanıza rağmen geçmişteki maçların birikimleri açıklama yapmanıza sebep oldu mu?

Selahattin Baki: "Tabii ki. Şimdi tek tek geçmişe girmek istemiyorum. Sadece bu maçla alakalı konuşmak istiyorum ama bugün konuşmamızın sebebi tek bu maç değil. Bu maç artık ciddi kariyer, ciddi gergin maçlar yaşamış futbolcuları bile şaşırttı. Fenerbahçe refleksini, hatırlatmasını ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa sayın başkanımız ya da uygun gördüğü bir yöneticiyle açıklama yaparız."