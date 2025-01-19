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Adana Demir - Fenerbahçe maçında tartışma yaratan kararlar! 2 gol iptal edildi, penaltı ve kırmızı...

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Adana Demirspor
Adana Demir - Fenerbahçe maçında tartışma yaratan kararlar 2 gol iptal edildi, penaltı ve kırmızı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 19:43

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelede hakem kararları tartışma yarattı.

Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında Tolga yaşadığı iki mücadelede yerde kalan Edin Dzeko, penaltı bekledi.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirirken VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros'tan uyarı gelmedi.

Sarı lacivertli oyuncular, pozisyonun ardından hakem Meler'e itirazda bulunsa da oyun kaldığı yerden devam etti.

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Adana Demir - Fenerbahçe maçında tartışma yaratan kararlar 2 gol iptal edildi, penaltı ve kırmızı...

EN-NESYRI'NIN İLK GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. 

Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı.

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Topu alan Edin Dzeko, topu Youssef En-Nesyri ile buluştu ve Faslı futbolcu da skoru 1-0 yaptı.

Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu.

Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve golü iptal etti.

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DİREKT KIRMIZI ÇIKTI

Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular, bu karara itirazda bulundu ancak hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmedi.

Adana Demir - Fenerbahçe maçında tartışma yaratan kararlar 2 gol iptal edildi, penaltı ve kırmızı...

İRFAN CAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir kez daha öne geçti ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve iptal kararı verdi.

Hakem Meler, gol öncesinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

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MOURINHO SARI KART GÖRDÜ

İptal edilen gollerin ardından itirazda bulunan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. 

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Adana Demirspor

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