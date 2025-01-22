Fenerbahçe'den Pavlovic'e 20 milyon Euro'luk teklif

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Diego Carlos’un gelmesinin ardından F.Bahçe’nin Strahinja Pavlovic için de Milan’a teklif yaptığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Sırp oyuncu için Milan’a 20 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonusları içeren bir teklif sundu. Gazete, Bundesliga ve Premier Lig takımlarının da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibinin kısa sürede karar vereceğini de yazdı. Bu arada Tadic’in de vatandaşını arayarak kulüp ve İstanbul hakkında bilgi verdiği öğrenildi.