×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Pavlovic'e 20 milyon Euro'luk teklif

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Strahinja Pavlovic#TRANSFER
Fenerbahçeden Pavlovice 20 milyon Euroluk teklif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:00

Kanarya, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, Almanya ve İngiltere’den de talibi olan Pavlovic için Milano ekibinin karar bekleniyor.

Haberin Devamı

Diego Carlos’un gelmesinin ardından F.Bahçe’nin Strahinja Pavlovic için de Milan’a teklif yaptığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Sırp oyuncu için Milan’a 20 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonusları içeren bir teklif sundu. Gazete, Bundesliga ve Premier Lig takımlarının da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibinin kısa sürede karar vereceğini de yazdı. Bu arada Tadic’in de vatandaşını arayarak kulüp ve İstanbul hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Strahinja Pavlovic#TRANSFER

BAKMADAN GEÇME!