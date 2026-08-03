Fenerbahçe'den Pavlidis atağı! Benfica'dan karar çıktı

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Fenerbahçe, yakın zamanda forvet hattına takviye yapmak isterken, listesindeki isimler için görüşmelere başladı.

Sarı lacivertli yönetici Cihan Kamer'in transfer listesindeki oyunculara dair Madrid'de görüşmeler yapacağının bildirilmesinin ardından, bu görüşmelerdeki isimlerden birinin Benfica'nın Yunan golcüsü Pavlidis olduğu ortaya çıktı.

PORTEKİZ BASINI YAZDI: KARŞI KONULAMAZ TEKLİF OLMALI

Portekiz'in önemli yayın organlarından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe'nin Pavlidis'e olan ilgisi, Benfica'nın planları ile örtüşmüyor. Benfica tekink direktörü Marco Silva, Pavlidis'i takımının kilit isimlerinden biri olarak görüyor.

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Portekiz ekibinin, Pavlidis'i elinden çıkarması pek olası görünmüyor. Sadece, reddedilemez bir teklif durumu değiştirebilir.

2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Pavlidis'in 100 milyon Euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra, Yunan forvete Barcelona dahil olmak üzere birçok kulüpten de ilgi olduğu belirtiliyor.