Fenerbahçe'den Partizan maçında açılan ırkçı pankarta tepki! 'Şikayet ettik, tekrar edeceğiz'

EuroLeague'de oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında, Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart tepki çekti.

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Partizan'a konuk oldu.

SKANDAL PANKART

Belgrad Arena'da oynanan maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açtı.Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden oldu.

'ŞİKAYETİMİZE RAĞMEN İZİN VERDİLER'

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.

