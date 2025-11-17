×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı! Teklif yolda

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Kobbie Mainoo
Fenerbahçeden orta sahaya dünya yıldızı Teklif yolda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 09:47

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin Devamı

Kış transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, alternatifli bir liste oluşturdu.

Feyenoord’tan Quinten Timber, Bayern Münih’ten Leon Goretzka, Leipzig’ten Christian Baumgartner adaylar arasında.

Gözden KaçmasınReal Betis, Fenerbahçeden Amrabatın bonservisini istiyor Transfer için 3 şartReal Betis, Fenerbahçe'den Amrabat'ın bonservisini istiyor! Transfer için 3 şartHaberi görüntüle

MAINOO TAKİBE ALINDI

Sarı-Lacivertliler, Kobbie Mainoo’yu da takibe aldı.

İngiliz oyuncu, Ruben Amorim’in kendisini oynatmaması nedeniyle yaz döneminde ayrılmak istemiş ancak Manchester United Yönetimi izin vermemişti. Değişen bir şey olmadı, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 12 resmi maçın 8’inde forma giydi ve sadece 228 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçeden orta sahaya dünya yıldızı Teklif yolda

AYRILMAK İSTİYOR

Mainoo bu nedenle ara transfer döneminde ayrılmaya kararlı. Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncunun ayrılığına sadece kiralık olarak onay verebilir.

Haberin Devamı

Fenerbahçeden orta sahaya dünya yıldızı Teklif yolda

4 TALİBİ DAHA VAR

Fenerbahçe’nin, genç yıldız için teklif yapmaya hazırlanan takımlardan biri olduğu kaydedildi.

Mainoo’nun talipleri az değil. İtalyan ekipleri Napoli ve Lazio, 20 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Öte yandan İngiltere’den Newcastle ve West Ham da Mainoo’nun peşinde. Newcastle’ın yıldız oyuncuyu bonservisiyle istediği belirtilse de Manchester United’ın Mainoo’yu tamamen kaybetmeye niyeti yok.

Fenerbahçeden orta sahaya dünya yıldızı Teklif yolda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Kobbie Mainoo

BAKMADAN GEÇME!