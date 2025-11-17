Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı! Teklif yolda

Haberin Devamı

Kış transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, alternatifli bir liste oluşturdu.

Feyenoord’tan Quinten Timber, Bayern Münih’ten Leon Goretzka, Leipzig’ten Christian Baumgartner adaylar arasında.

MAINOO TAKİBE ALINDI

Sarı-Lacivertliler, Kobbie Mainoo’yu da takibe aldı.

İngiliz oyuncu, Ruben Amorim’in kendisini oynatmaması nedeniyle yaz döneminde ayrılmak istemiş ancak Manchester United Yönetimi izin vermemişti. Değişen bir şey olmadı, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 12 resmi maçın 8’inde forma giydi ve sadece 228 dakika sahada kaldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Mainoo bu nedenle ara transfer döneminde ayrılmaya kararlı. Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncunun ayrılığına sadece kiralık olarak onay verebilir.

4 TALİBİ DAHA VAR

Fenerbahçe’nin, genç yıldız için teklif yapmaya hazırlanan takımlardan biri olduğu kaydedildi.

Mainoo’nun talipleri az değil. İtalyan ekipleri Napoli ve Lazio, 20 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Öte yandan İngiltere’den Newcastle ve West Ham da Mainoo’nun peşinde. Newcastle’ın yıldız oyuncuyu bonservisiyle istediği belirtilse de Manchester United’ın Mainoo’yu tamamen kaybetmeye niyeti yok.