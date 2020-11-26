Fenerbahçe'den örnek davranış: 'Kadına Şiddete Tahammülümüz yok'

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günleri kapsamında dikkat çeken adımlar attı. 2018’de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile yapılan iş birliğinin ardından hem eşitlik hem de kadına yönelik şiddete karşı önemli adımlar atan sarı lacivertliler 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günleri kapsamında iletişim çalışması başlattı.

18 SPORCU

“Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!” mesajı ile hazırlanan manifestoyu, 9 branştan 18 sporcu, Futbol A Takımı Antrenörü Erol Bulut ve Erkek Voleybol Başantrenörü Erkan Toğan’ın yer aldığı şu tweet zinciri ile duyurdu:

Emre Sakçı (F.Bahçeli Yüzücü)

Tahammülümüz YOK!

Mert Hakan Yandaş (F.Bahçeli Futbolcu)

Hiçbir kadının haksızlığa uğramasına...

Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe Beko Takım Kaptanı)

Şiddetle karşı karşıya bırakılmasına..

Gizem Güvenç (F.Bahçeli Yüzücü)

Kalıplara sığdırılmaya çalışmaya...

Ahmet Yiğit Meşe (F.Bahçeli Boksör)

Onunla yaşamaya mecbur edilmesine...

İzzet Ünver (F.Bahçeli voleybolcu)

Yaşama hakkının elinden alınmasına...

Olcay Çakır Turgut (F.Bahçe Öznur Kablo oyuncusu)

Tahammülüz yok

Ramil Guliyev (F.Bahçeli Atlet)

Yaşanabilir bir dünya

Ebru Akınal (F.Bahçeli Kürekçi)

Umut edilebilir yarınlar...

Ateş ve Deniz Çınar (F.Bahçe Doğuş Yelken Sporcuları)

İnanılası bir gelecek.

Erol Bulut (F.Bahçe Teknik Direktörü)

Her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyacımız var!

Eda Erdem (F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı)

Bugün, şimdi, hemen, yarın çok geç olmadan...

Eda Tuğsuz (F.Bahçeli Ciritçi)

Kadınlara yönelik her tür şiddete HAYIR diyoruz

Sibel Altınkaya (F.Bahçeli Masa Tenisçi)

Geleceğimizi “eşitlikle” resmetmek için

Erkan Toğan (F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü)

Kadın haklarına, insan hayatına saygı duy

Alican KAYNAR (F.Bahçe Doğuş Yelken Sporcusu)

Sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor, üstünü kapatmıyoruz!

Altay Bayındır (F.Bahçeli Kaleci)

Kadına Şiddete #TahammülümüzYok