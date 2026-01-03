×
Futbol Haberleri

Fenerbahçe'den Oosterwolde ve Fred kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçeden Oosterwolde ve Fred kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şampiyonluk yarışı yapan takımının en önemli oyuncularından Jayden Oosterwolde ve Fred’i bu sezon satmama kararı aldı.

Şampiyonluk yarışında takıma zarar vermeme adına olağanüstü kongreyi sezon sonuna bırakan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kurmayları, transfer konusunda da kritik bir karar aldı. Sarı lacivertliler, yurt dışından teklifler alan Jayden Oosterwolde ve Fred’i takımda tutmaya karar verdi.

DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Yönetim, güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Oosterwolde’yi, sezon sonu değerinin daha da artacağı beklentisiyle takımda tutmak istiyor.

2023’te 6 milyon Euro’ya Parma’dan alınan Oosterwolde, 7 milyon Euro ve daha üzeri bir rakama satılması halinde elde edilecek kârın yüzde 30’u İtalyan kulübüne ödeneceği için Fenerbahçe, oyuncuyu 20 milyon Euro’dan düşük bir bedele satmayı düşünmüyor. Brezilya’dan Atletico Mineiro’nun talip olduğu Fred de üstün deneyimi ve kalitesi nedeniyle takımda tutulacak.

