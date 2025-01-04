Fenerbahçe'den olay Galatasaray tepkisi: Emek hırsızlığı, şaibe...

Haberin Devamı

Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tepki gösterdi.

Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı paylaşarak, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." notunu düştü.

Gözden Kaçmasın Göztepe'de penaltı isyanı Haberi görüntüle

"BUNUN ACISI HEPİNİZDEN ÇIKAR, YAZIKLAR OLSUN"

Hulusi Belgü ise, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsaade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.