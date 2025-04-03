×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! 'Kurşun yemiş' refkleksi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Okan Buruk#Türkiye Kupası
Fenerbahçeden Okan Buruk açıklaması Kurşun yemiş refkleksi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 22:51

Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Haberin Devamı

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'den Teknik Direktör Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Gözden KaçmasınMourinhonun burun sıkma hareketi dünya basınını şoke etti Türkiyede çıldırmış durumda Uzun süreli men cezası alabilirMourinho'nun burun sıkma hareketi dünya basınını şoke etti! 'Türkiye'de çıldırmış durumda! Uzun süreli men cezası alabilir'Haberi görüntüle

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Haberin Devamı

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Okan Buruk#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!