×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Milli arada kritik zirve

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Oğuz Aydın#Transfer
Fenerbahçeden Oğuz Aydın kararı Milli arada kritik zirve
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 00:43

Fenerbahçe, Aston Villa'nın radarında olduğu iddia edilen milli futbolcu Oğuz Aydın için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'la ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgisi olduğu gündeme gelmişti.

Fenerbahçeden Oğuz Aydın kararı Milli arada kritik zirve

FENERBAHÇE'DEN SÖZLEŞME HAMLESİ

Bu iddiaların ardından Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için milli arada menajeriyle masaya oturacak.

Yönetimin bu görüşmede Oğuz Aydın'ın geleceğini netleştirmeyi ve futbolcuyu takımda tutmayı hedeflediği belirtildi.

Gözden KaçmasınVedat Muriqiden derbi için iddialı sözler Yunus Akgünün hedefi belliVedat Muriqi'den derbi için iddialı sözler! Yunus Akgün'ün hedefi belliHaberi görüntüle

16 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Oğuz Aydın#Transfer

BAKMADAN GEÇME!