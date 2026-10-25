Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı! Milli arada kritik zirve

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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'la ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgisi olduğu gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'DEN SÖZLEŞME HAMLESİ

Bu iddiaların ardından Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için milli arada menajeriyle masaya oturacak.

Yönetimin bu görüşmede Oğuz Aydın'ın geleceğini netleştirmeyi ve futbolcuyu takımda tutmayı hedeflediği belirtildi.

16 MAÇTA 6 GOLE KATKI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.