Fenerbahçe'den Nkunku hamlesi: Temasa geçildi!

Süper Lig'de sezonun ilk devresini Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku için harekete geçti.

TEMAS KURULDU

Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu.

Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan deviyle 15 maçta süre bulan Nkunku, 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.