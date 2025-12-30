×
Fenerbahçe'den Nkunku hamlesi: Temasa geçildi!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçeden Nkunku hamlesi: Temasa geçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 00:15

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Christopher Nkunku için girişimlere başladığı belirtildi.

Süper Lig'de sezonun ilk devresini Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku için harekete geçti.

TEMAS KURULDU

Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu.

Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan deviyle 15 maçta süre bulan Nkunku, 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

