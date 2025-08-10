×
Fenerbahçe'den Niko Jankovic transferinde geri adım! Taraftar tepki gösterdi, transfer iptal oluyor

#Transfer#Fenerbahçe#Niko Jankovic
Fenerbahçeden Niko Jankovic transferinde geri adım Taraftar tepki gösterdi, transfer iptal oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 14:33

Fenerbahçe, HNK Rijeka forması giyen Hırvat 10 numara Niko Jankovic'in transferinden vazgeçmek üzere.

Hırvat basınından Germanijak bu sabah Fenerbahçe'nin HNK Rijeka forması giyen 24 yaşındaki Hırvat on numara Niko Jankovic için kulübüne 5.6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren resmi bir teklifte bulunduğunu ve tarafların anlaşmasının an meselesi olduğunu duyurmuştu.

VAZGEÇİLİYOR!

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, hem kulübü hem de kendisiyle prensipte anlaşmaya varılmasına rağmen Niko Jankovic transferinden vazgeçmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertli-ekip transferi gerçekleştirmeme yönünde değerlendirme yapıyor.

ALINIRSA KİRALANACAK

Haberin devamında Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmesi halinde oyuncunun bu sezon başka bir takıma kiralanmasının beklendiği belirtildi.

'TARAFTAR TEPKİLERİ' FREN YAPTIRDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe, Jankovic transferini, gelen taraftar tepkileri üzerine bekletme kararı aldı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina'yı aradı ve durumla ilgili bilgi verdi.

PERFORMANSI

Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan ve Ocak 2023'te bedelsiz olarak HNK Rijeka'ya transfer olan Niko Jankovic, burada geçirdiği 2.5 yılda 111 resmi maçta görev yaparken 25 gol atıp 14 de asist üretti.

Asıl pozisyonu on numara olan Jankovic, ayrıca sağ ve sol kanat gibi farklı rollerde de görev yapabiliyor.

