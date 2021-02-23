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GeriFutbol Fenerbahçe'den Münih Türkgücü'ne! Yeni teknik direktör Serdar Dayat...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Münih Türkgücü'ne! Yeni teknik direktör Serdar Dayat...

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Fenerbahçe'den Münih Türkgücü'ne! Yeni teknik direktör Serdar Dayat...
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Almanya 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden Münih Türkgücü, teknik direktörlük görevine Serdar Dayat’ın getirildiğini duyurdu.

Münih Türkgücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Dayat ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandı.

Kulübün üst yöneticisi Max Kothny, Serdar Dayat ile, yıllardan beri uyum içinde çalışan teknik ekibi en iyi şekilde yönetebilecek bir teknik direktör bulduklarını belirterek, Andras Pummer, Alper Kayabunar ve Michael Hofmann’ın Dayat’ın deneyimden yararlanabileceğini kaydetti.

Münih Türkgücü’nde daha önce 17 ve 19 yaş altı takımlarında futbol oynayan Dayat da, Münih’te teknik direktör olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Gençliğimde Mühih Türkgücü'nde oynadığım için bu kulübe yıllardan beri bağlıyım. Takım büyük potansiyele sahip. Takımda genç, yetenekli ve tecrübeli futbolcular var. Şimdi takımın potansiyelini mümkün olan en iyi şekilde sahaya çıkarmak lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeden Münih Türkgücüne Yeni teknik direktör Serdar Dayat...

Serdar Dayat daha önce Türkiye'de Ersun Yanal ve Giray Bulak'la birlikte çalışmıştı. Fenerbahçe'de de altyapı koordinatörlüğü görevini geçen sezon Tahir Karapınar gelene kadar sürdürmüştü.

Münih Türkgücü , Almanya 3. Futbol Ligi’nde lider Dynamo Dresden’in 8 puan gerisinde 39 puanla 5. sırada yer alıyor.

 

Fenerbahçeden Münih Türkgücüne Yeni teknik direktör Serdar Dayat...

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