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Fenerbahçe'den 'Mourinho-Duran' iddialarına yalanlama!

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Jhon Duran
Fenerbahçeden Mourinho-Duran iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 19:17

Fenerbahçe, İspanyol basınında gezen teknik direktör Jose Mourinho'nun Jhon Duran hakkındaki söylemlerini yalanladı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yeni transfer Jhon Duran hakkında gündeme düşen iddialara kulüpten bir açıklama geldi.

MARCA'DAKİ O RÖPORTAJ

Avrupa'nın önde gelen gazetelerinden MARCA, Jose Mourinho'nun yeni transfer Jhon Duran hakkında, "Jhon Duran antrenmana katılmadı. Bu saygısızlık. Kurallar var ve bunlara uymayan sonuçlarına katlanır. Eğer teşrif ederse, onunla konuşacağız!" sözlerini sarf ettiğini iddia etmişti.

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FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GECİKMEDİ

Bunun üzerine Fenerbahçe cephesinden yalanlama gecikmedi. Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Jhon Duran

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