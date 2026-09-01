Fenerbahçe'den 'milli' transfer! Hedefte 'kaptan' var

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Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe dönemin kapanmasına kısa süre kala çalışmalarını sürdürüyor.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotayı yeniden İtalya'ya kırdı.

HEDEF HAKAN ÇALHANOĞLU

Sarı-Lacivertliler yabancı transferinde gençlere yöneldi. Ancak yerli oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi’nin büyük bir rüyası var: Hakan Çalhanoğlu. Aziz Yıldırım daha önce, seçimdeki rakibi Hakan Safi’nin anlaşma sağladığı Mason Greenwood’u kadroya katmıştı. Yıldırım şimdi de Safi’nin el sıkıştığı bir başka yıldız olan Hakan’ın peşinde.

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ŞARTLAR ZORLANACAK

Bu transfer çok zor gözükse de Sarı-Lacivertliler, şartları ve şansını zorlamaya kararlı. Fenerbahçe’yi umutlandıran konu, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesinin son yılına girmesi. Taraflar arasında yeni kontrat için ilerleyen bir görüşme yok.

SATMAYI DÜŞÜNEBİLİRLER

İtalyan devinin şu anda kadrosunda tam 8 tane merkez orta saha oyuncusu bulunuyor. Lacivert-Siyahlılar bu nedenle Hakan’ı bedelsiz kaybetmektense satmayı düşünebilir.