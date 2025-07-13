Fenerbahçe'den Milan'a Archie Brown göndermesi!

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Fenerbahçe, Arcihe Brown'un transfer videosunda Milan'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme imzalattığı Archie Brown için Milan'ın da son dakikaya kadar devrede olduğu biliniyordu. Buna rağmen sarı - lacivertlileri tercih eden İngiliz sol bek bu kararıyla ilgili Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada "Milan'a gitmeye hazırdım. Ama dün gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku ve vizyon kararımı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ise Brown'ın transfer videosunda Milan'a göndermede bulundu.

İşte transfer videosu...

Fenerbahçe'nin paylaşımıpic.twitter.com/51ObGkORqS — Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025

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