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Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı! Oyuncuya bildirildi

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#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar
Fenerbahçeden Milan Skriniar kararı Oyuncuya bildirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 19:02

Fenerbahçe'de Milan Skriniar’ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Slovak futbolcunun, sarı lacivertlilerden maaş beklentisinin 10 milyon avrodan fazla olduğu öğrenildi.

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Milan Skriniar’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu.

Slovak futbolcu, Fenerbahçe'ye katıldığı günden bu yana sergilediği futbolla dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, savunmadaki liderliği ve kritik anlarda kaydettiği gollerle kısa sürede ön plana çıktı.

Skriniar, Fenerbahçe'de 23 maçta forma giydi ve bunların hepsine 11'de başladı. Savunmadaki partnerleri değişse de tecrübeli oyuncu, Mourinho’nun vazgeçemediği isimlerin başında yer aldı.

Fenerbahçeden Milan Skriniar kararı Oyuncuya bildirildi

MAAŞTA İNDİRİM TALEBİ

3 kez fileleri havalandıran Skriniar, rakip ceza sahasında özellikle duran toplarda tehlikeli oldu. Paris Saint Germain’den kiralanan Slovak futbolcunun maaş beklentisinin 10 milyon avronun üzerinde olduğu öğrenildi.

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Skriniar’ın maaşında indirime gitmesi halinde, yönetim; Slovak oyuncunun bonservisini almak için somut adım atacak. Fakat sarı-lacivertli yönetim, bu maaş seviyesine çıkmayacağını oyuncu tarafına bildirdi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar

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