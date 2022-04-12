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Fenerbahçe'den MHK açıklaması! 'Sorumluluk herkesin'

#Fenerbahçe#MHK#TFF
Fenerbahçeden MHK açıklaması Sorumluluk herkesin

Fenerbahçe Kulübü, 8 Mart'ta 13 hakemin görevine son verilmesiyle başlayan sürecin devamında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dahi görevi bıraktığını ancak MHK'nin görevine devam ettiğini hatırlatan bir açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.

O günden bugüne geçen 36 günde;

*Garip hakem atamalarına,
*Artan hakem hatalarına,
*Kural hatalarına,
*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,
*Tahkim Kurulu’nun verdiği karara ve
*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın istifasına rağmen

Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir!

Bu ayıp hepimizindir!

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