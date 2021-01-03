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Haber Giriş: 03.01.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Transfer...

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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki, Arsenal'da kadro dışı kalan ve sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

Taraftar olarak Özil'in takıma katılmasını çok istediğini ancak mali yönden transferin zorlu olduğunu belirten Baki, Beyaz TV'ye konuştu.

Özil'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Baki, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Transfer...

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