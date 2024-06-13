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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a yeni sözleşme!

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Transfer
Fenerbahçeden Mert Hakan Yandaşa yeni sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 20:21

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, iç transferde ilk hamleyi Mert Hakan Yandaş ile yapıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi uzatılacak.

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Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan, İsmail Kartal'ın yerine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, iç transferde harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Mert Hakan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tatilde olan 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a döndüğünde sözleşme imzalayacak.

Mert Hakan Yandaş, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 maçta süre alıp 3 gol ve 6 asistle takıma katkı yaptı.

Galatasaray derbisindeki olaylar sebebiyle 4 maç ceza alan Mert Hakan, yeni sezonun ilk 3 maçında forma giyemeyecek.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Transfer

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