Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Sarı - lacivertli kulüp, Mert Hakan Yandaş'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini ve taburcu olmaya hazırlandığını belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır.

Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."