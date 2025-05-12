×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Fenerbahçeden Mert Hakan Yandaş açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 23:06

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumlarıyla ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Sarı - lacivertli kulüp, Mert Hakan Yandaş'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini ve taburcu olmaya hazırlandığını belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır.

Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!