Fenerbahçe’den Medina için yeni teklif! Sol bek için yeni alternatif Ben Chilwell

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Bir süredir Boca Juniors’un orta saha oyuncusu Cristian Medina’yla ilgilenen Fenerbahçe’nin, Arjantin kulübüne yeni bir teklif yaptığı ileri sürüldü. Oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin Boca Juniors’a 10+5 milyon dolar bonservis ücreti şeklinde yeni teklif sunarken Arjantin kulübünün yanıtı bekleniyor. TNT Sports Argentina’nın haberine göre ise Boca oyuncusu sezon bitmeden bırakmak istemiyor.

SOL BEK iÇiN ALTERNATiF CHiLWELL

Ferdi Kadıoğlu’ndan boşalan sol bek mevkiine de oyuncu arayan Fenerbahçe’nin Ben Chilwell’le ilgilendiği öğrenildi. The Telegraph’a göre Chelsea, kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Bu arada Rade Krunic bonservisiyle Kızılyıldız’a verildi.