×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’den Medina için yeni teklif! Sol bek için yeni alternatif Ben Chilwell

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Cristian Medina
Fenerbahçe’den Medina için yeni teklif Sol bek için yeni alternatif Ben Chilwell
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Sarı lacivertli kulübün Arjantinli yıldız için ısrarı sürüyor. Oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe kulübü Boca Juniors’a 10+5 milyon dolar bonservis ücreti önerdi, beklemeye başladı.

Haberin Devamı

Bir süredir Boca Juniors’un orta saha oyuncusu Cristian Medina’yla ilgilenen Fenerbahçe’nin, Arjantin kulübüne yeni bir teklif yaptığı ileri sürüldü. Oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin Boca Juniors’a 10+5 milyon dolar bonservis ücreti şeklinde yeni teklif sunarken Arjantin kulübünün yanıtı bekleniyor. TNT Sports Argentina’nın haberine göre ise Boca oyuncusu sezon bitmeden bırakmak istemiyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Rade Krunicin yeni takımı açıklandıFenerbahçe'de Rade Krunic'in yeni takımı açıklandıHaberi görüntüle

SOL BEK iÇiN ALTERNATiF CHiLWELL

Ferdi Kadıoğlu’ndan boşalan sol bek mevkiine de oyuncu arayan Fenerbahçe’nin Ben Chilwell’le ilgilendiği öğrenildi. The Telegraph’a göre Chelsea, kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Bu arada Rade Krunic bonservisiyle Kızılyıldız’a verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Cristian Medina

BAKMADAN GEÇME!