Fenerbahçe'den Medina için 11 milyon dolarlık teklif! 6 numaraya yeni aday: Vinicius Souza

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Fred'in oynamadığı maçlarda 8 numara pozisyonunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevkiyi yedeklemek için aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Arjantin medyasında çıkan haberlere göre yönetim, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'nın transferi için resmen harekete geçti ve ilk teklifini sundu. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcu için 8 milyon dolar artı 3 milyon dolar da bonus önerdi.

Bu ay başında sözleşmesini 2027 yılına dek uzatan Medina’nın sözleşmesinde serbest kalma bedeli 20 milyon dolar, ancak kulüp 15 milyon dolar civarında bir rakama satmaya hazır.

PARİS 2024'TE ARJANTİN FORMASI GİYDİ

Boca Juniors ayrıca sözleşme yenilerken genç oyuncuya, gelecekte Olympique Lyon ya da Crystal Palace’a transferinin mümkün olacağı uzun vadeli bir proje teklif etti. Cristian Medina için Lionel Messi’nin formasını giydiği MLS kulübü Inter Miami de geçtiğimiz günlerde teklif yaptı ancak anlaşma sağlanamadı.

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Boca Juniors altyapısından yetişen ve A takım formasıyla 152 maça çıkan Medina, 9 gol ve 11 asist üretti. Oyuncu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Arjantin Milli Takımı’nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika forma giydi ve 1 gol attı.

6 NUMARA İÇİN YENİ ADAY VINICIUS SOUZA

8 numara pozisyonu için Arjantinli Cristian Medina ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 6 numaraya da Brezilyalı Vinicius Souza’yı transfer etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Sheffield United ile görüşerek transfer şartlarını sordu.

12,5 MİLYON EUROYA GELDİ

İngiliz kulübü, geçen yıl 12.5 milyon Euro’ya Belçika’nın Lommel takımından transfer ettiği Vinicius Souza’yı, daha yüksek bir rakam teklif edilmesi halinde satabileceğini bildirdi. Sheffield United’ın transfer sorumluları arasında yer alan Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Selahattin Baki, oyuncunun satılma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.