Fenerbahçe'den Matvey Kislyak için CSKA'ya sürpriz takas önerisi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı gündemine almıştı.

Rus medyasında ise CSKA'nın 20 yaşındaki yıldızı için 20 ila 30 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ÖNERİ: AMRABAT'I VERELİM!

Rus gazeteci Maksym Nikitin'in iddiasına göre; Fenerbahçe, Matvey Kislyak için CSKA'ya Sofyan Amrabat'ı takas olarak teklif etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha oyuncusu için geçtiğimiz sezon 15 milyon euro (+3 milyon euro bonus) ödemişti.

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KISLYAK'IN PERFORMANSI

6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak, alt yapısından yetiştiği CSKA Moskova'da 42 maça çıkarken 5 gol - 1 asist üretti.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Rusya Milli Takımı formasını da bugüne dek 4 kez sırtına geçirdi.