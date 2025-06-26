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Fenerbahçe'den Matvey Kislyak için CSKA'ya sürpriz takas önerisi!

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#Transfer#Fenerbahçe#Matvey Kislyak
Fenerbahçeden Matvey Kislyak için CSKAya sürpriz takas önerisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 10:22

Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak için Rus ekibine takas önerisinde bulunmaya hazırlanıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı gündemine almıştı.

Rus medyasında ise CSKA'nın 20 yaşındaki yıldızı için 20 ila 30 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Fenerbahçeden Matvey Kislyak için CSKAya sürpriz takas önerisi

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FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ÖNERİ: AMRABAT'I VERELİM!

Rus gazeteci Maksym Nikitin'in iddiasına göre; Fenerbahçe, Matvey Kislyak için CSKA'ya Sofyan Amrabat'ı takas olarak teklif etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha oyuncusu için geçtiğimiz sezon 15 milyon euro (+3 milyon euro bonus) ödemişti.

Fenerbahçeden Matvey Kislyak için CSKAya sürpriz takas önerisi

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KISLYAK'IN PERFORMANSI

6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak, alt yapısından yetiştiği CSKA Moskova'da 42 maça çıkarken 5 gol - 1 asist üretti.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Rusya Milli Takımı formasını da bugüne dek 4 kez sırtına geçirdi.

Fenerbahçeden Matvey Kislyak için CSKAya sürpriz takas önerisi

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#Transfer#Fenerbahçe#Matvey Kislyak

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