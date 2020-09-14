Fenerbahçe'den Mario Mandzukic ve Edin Visca bombası | Transfer haberleri

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Bonservisi elinde olan Mandzukic’in menajeri Ivan Cvjetkovic ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak Hırvat yıldızın transferinin hemen bitmesi zor görünüyor.

Diğer yandan Visca için de yoğun bir trafik yaşanacak. Başakşehir, takımın en önemli isimlerinden olan Boşnak yıldızın satışı konusunda çok istekli değil. Ancak hem Visca’nın Fenerbahçe’ye gelme arzusu hem de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. (Fanatik)

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