MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den Mario Mandzukic ve Edin Visca bombası | Transfer haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe'den Mario Mandzukic ve Edin Visca bombası | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Mario Mandzukic ve Edin Visca bombası | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok. Emre Belözoğlu, Marcel Tisserand’ın gelmesinin ardından hemen Mario Mandzukic ve Edin Visca için kolları sıvadı.

13
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bonservisi elinde olan Mandzukic’in menajeri Ivan Cvjetkovic ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak Hırvat yıldızın transferinin hemen bitmesi zor görünüyor.

Diğer yandan Visca için de yoğun bir trafik yaşanacak. Başakşehir, takımın en önemli isimlerinden olan Boşnak yıldızın satışı konusunda çok istekli değil. Ancak hem Visca’nın Fenerbahçe’ye gelme arzusu hem de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. (Fanatik)

Fenerbahçeden Mario Mandzukic ve Edin Visca bombası | Transfer haberleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle