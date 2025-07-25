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Fenerbahçe'den Manchester City çıkarması! Ederson derken sürpriz transfer görüşmesi

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#Fenerbahçe#Manchester City#Stefan Ortega
Fenerbahçeden Manchester City çıkarması Ederson derken sürpriz transfer görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 20:26

Yeni sezona kaleci transferi yaparak giriş planları kuran Fenerbahçe için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı - lacivertliler, Manchester City'nin Alman file bekçisi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Sky'da yer alan habere göre; Sarı - lacivertliler, Manchester City'nin Alman file bekçisi Stefan Ortega ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında ise transfer döneminde adı Burnley ile anılan 32 yaşındaki kaleciye Premier Lig'den 3 kulübün daha talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçeden Manchester City çıkarması Ederson derken sürpriz transfer görüşmesi

AYRILMASI KESİN  

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de yeni sezonda kale yine Ederson'a emanet edilecek. İkinci kaleci için James Trafford'u transfer etmeye hazırlanan İngiliz ekibinde Ortega'nın ayrılması bekleniyor.

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GEÇEN SEZON 22 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon 13'ü Premier Lig olmak üzere 22 maçta kaleyi koruyan Ortega, 8 maçta gole geçit vermedi. İngiliz ekibi ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Alman kalecinin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak biliniyor.

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#Fenerbahçe#Manchester City#Stefan Ortega

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