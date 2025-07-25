Fenerbahçe'den Manchester City çıkarması! Ederson derken sürpriz transfer görüşmesi

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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Sky'da yer alan habere göre; Sarı - lacivertliler, Manchester City'nin Alman file bekçisi Stefan Ortega ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında ise transfer döneminde adı Burnley ile anılan 32 yaşındaki kaleciye Premier Lig'den 3 kulübün daha talip olduğu belirtildi.

AYRILMASI KESİN

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de yeni sezonda kale yine Ederson'a emanet edilecek. İkinci kaleci için James Trafford'u transfer etmeye hazırlanan İngiliz ekibinde Ortega'nın ayrılması bekleniyor.

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GEÇEN SEZON 22 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon 13'ü Premier Lig olmak üzere 22 maçta kaleyi koruyan Ortega, 8 maçta gole geçit vermedi. İngiliz ekibi ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Alman kalecinin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak biliniyor.