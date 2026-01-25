Fenerbahçe'den maç öncesi sakatlık açıklaması: Kadrodan çıkarıldı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Göztepe maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanacak Göztepe maçına dakikalar kala Meksikalı futbolcunun kadroda yer almayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Edson Alvarez, Aston Villa maçında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda Göztepe maçının kadrosunda yer almayacaktır." ifadeleri yer aldı.