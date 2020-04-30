Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret!

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe’nin sezon başında 6 milyon Euro’ya Marsilya’dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi. Arap kulüplerinin uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı futbolcunun en ciddi taliplisi ise Fransız ekibi Lyon.

Eski kulübü Marsilya’nın ezeli rakibi olan Lyon’un, Gustavo için kesenin ağzını açtığı ancak Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli oyuncuyu satmama kararı aldığı belirtildi. Sarı lacivertliler Gustavo’yu satmak şöyle dursun, sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’nun yerine birinci kaptanlığa getirmeyi planlıyor.

Gustavo, Fenerbahçe’de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretirken, ikili mücadelelerdeki başarısı, oyun görüşü ve top tekniğiyle tam not aldı. Gustavo’nun, 32 yaşına gelmesine rağmen çok formda olmasının sırrı ise işine olan saygısı ve ciddiyeti. Sosyal medya hesabı bulunmayan Gustavo, sadece futbola ve ailesine odaklanarak örnek bir sporcu hayatı yaşıyor.