Fenerbahçe'den Luiz Gustavo kararı! Son dakika transfer haberi...

Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile devam edecek mi? 23 yıllık futbolculuk yaşantısına nokta koyan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de sportif direktör olarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki futbol adamı, yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Emre, hem bu çalışmalar hem de gündemdeki birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''GELECEK SEZON DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ OLACAK''

Emre Belözoğlu, Lyon’un transfer etmek istediği Luiz Gustavo hakkında net konuşarak, “O, bu sezon takıma büyük katkı sağladı. Gelecek yıl Gustavo’ya daha fazla ihtiyacımız olacak. Her şartta takımdan kalmasından yanayım. Tabii ki birçok konuda olduğu gibi bu konuyu da yeni gelecek teknik direktörümüz ile konuşacağız” dedi. Genç futbol adamı, bu sezonki başarısızlık için camiadan bir kez daha özür dilediklerini söyledi.

''UMARIM BU KEZ LİMİT BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLUR''

Emre, “Yönetimimizin büyük desteği ile şimdiden yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimleri başlattık. Ancak henüz önümüzü göremiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nun takımların harcama limitlerini açıklamasını bekliyoruz. 3 Ağustos’ta bunun belli olması muhtemel. Umarım bu kez limit beklediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı. Emre, TFF’nin bekledikleri limiti vermemesi halinde futbolcu satmak zorunda kalabileceklerini söyledi. (Fanatik)

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