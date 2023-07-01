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Fenerbahçe'den Livakovic için resmi teklif! Fiorentina ile Villarreal...

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#Transfer#Fenerbahçe#Livakovic
Fenerbahçeden Livakovic için resmi teklif Fiorentina ile Villarreal...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 14:48

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dominik Livakovic için Fiorentina'nın teklifinin yetersiz bulunduğu ve sarı-lacivertlilerin, Villarreal ile yarışta olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe ile uzun süredir ismi anılan Domonik Livakovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

FIORENTINA'YA RET

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fiorentina'nın Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e yaptığı 6 milyon euroluk teklif reddedildi.

FENERBAHÇE VE VILLARREAL TEKLİF YAPTI

Haberde; Livakovic için masada en güçlü adayların Fenerbahçe ile Villarreal'in olduğu ve yarışın sürdüğü belirtildi. İki kulübün de resmi tekliflerde bulunduğu kaydedildi.

Hırvaitstan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Livakovic'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Livakovic

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