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Fenerbahçe'den Lille maçı öncesi heyecanlandıran paylaşım! Fred...

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#FENERBAHÇE#Fred#Lille
Fenerbahçeden Lille maçı öncesi heyecanlandıran paylaşım Fred...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 14:32

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Lugano maçında sakatlanan Fred için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlamış ve Lille maçının rövanşını beklemeye geçmişti.

Sarı - lacivertlilerde geçtiğimiz hafta oynanan Lugano maçına ilk 11'de başlayan ancak ilk yarıda sakatlanarak yerini İsmail Yüksek'e bırakan Fred için ise sıcak bir gelişme yaşandı.

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Tedavisinin bir kısmı tamamlanan yıldız oyuncu, bugün yapılan antrenmanda koşulara başladı.

Sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Fred'in fotoğrafıyla birlikte kum saati emojisine yer verildi.

Fenerbahçeden Lille maçı öncesi heyecanlandıran paylaşım Fred...

FENERBAHÇE'DE LILLE RÖVANŞI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

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13 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçeden Lille maçı öncesi heyecanlandıran paylaşım Fred...

Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen futbolcuların idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, 12 Ağustos'ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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#FENERBAHÇE#Fred#Lille

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