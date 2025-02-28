Fenerbahçe'den lig rekoru: 68 milyon euro

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Futbolda yaz ve kış transfer dönemlerinin sona ermesinin ardından Süper Lig kulüplerinin kadrolarına kattığı yeni oyunculara harcadığı bonservis ve kira bedelleri netleşti.

2024-25 sezonunda transfere en çok para harcayan kulüp, 67.8 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu. Transfermarkt verilerine göre bu rakam Süper Lig tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe’yi, 61.6 milyon Euro ile Galatasaray takip ederken, Trabzonspor 33 milyon Euro ile üçüncü, Beşiktaş 27.2 milyon Euro ile dördüncü, RAMS Başakşehir de 9.7 milyon Euro ile beşinci sırayı aldı.

EN-NESYRI 19.5 MİLYON İLE SEZONUN EN PAHALISI

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Fenerbahçe, 10’u bonservisli, 4’ü kiralık ve 1’i de bedelsiz olmak üzere toplam 15 futbolcuyu renklerine kattı. Bonservisine 19.5 milyon Euro ödenen Youssef En-Nesyri, sezonun en pahalı transferi oldu. Sarı lacivertli kulübün diğer en pahalı transferleri Diego Carlos (11.47 milyon Euro) ve Çağlar Söyüncü (8.5 milyon Euro) olurken, Cenk Tosun bedelsiz geldi.

G.SARAY 14 TRANSFERİN 12'SİNE BONVERVİS VEYA KİRA ÖDEDİ

Galatasaray'ın 2024-25 sezonu transferlerinin 9’u bonservisli, 3’ü kiralık ve 2’si de bedelsiz olarak gerçekleşti. Sarı kırmızılı kulüp bu oyuncular için toplam 61.15 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Gabriel Sara 18 milyon Euro ile en pahalı yeni transfer olurken, Elias Jelert’e 9 milyon Euro verileceği açıklandı. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech’in bonservisleri bedelsiz alındı.

TRABZONSPOR 17 OYUNCUNUN 4'ÜNÜ BEDELSİZ OLARAK ALDI

Transfere en çok para harcayan üçüncü kulüp olan Trabzonspor, kadrosuna 17 yeni futbolcu katarken, bunların 12’sine bonservis bedeli ödedi, 1’ini kiraladı, 4’ünü bedelsiz aldı. Shakthar Donetsk’ten 6’şar milyon Euro’ya alınan Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, sezonun en pahalı transferleri oldu. Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, John Lundstram ve Borna Barisic için ise ücret ödenmedi.

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AL-MUSRATI'NIN BONSERVİSİNE 11 MİLYON EURO VERİLDİ

Beşiktaş, 7’si bonservisli, 3’ü kiralık, 1’i bedelsiz olan toplam 11 futbolcu transfer etti. Geçen yıl kiralık oynayan ve bu sezon bonservisi 11 milyon Euro’ya alınan Al-Musrati, sadece bu sezonun değil, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Al-Musrati’yi kış transfer döneminde 5.67 milyon Euro’ya getirilen Kenny Arroyo izlerken, Rafa Silva bedelsiz transfer edildi.