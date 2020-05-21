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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den kupa paylaşımı! Galatasaray...

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Fenerbahçe'den kupa paylaşımı! Galatasaray...
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Fenerbahçe, EuroLeague şampiyonluğunun 3. yıldönümü için paylaşımda bulunurken tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, Twitter hesabından EuroLeague şampiyonluğunun yıldönümünü kutlarken ''Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun!'' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Galatasaray taraftarları UEFA Kupası şampiyonluğunun daha büyük başarı olduğunu söylerken ''Türkiye'ye gelmiş en büyük kupa hangisi?'' tartışmaları yaşandı.

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