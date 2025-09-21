Fenerbahçe'den kötü istatistik! 12 maçlık seri son buldu, 2020'den sonra bir ilk

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

ÜST ÜSTE 2. PUAN KAYBI

Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz hafta içinde 1. hafta erteleme maçında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşmış ve 2-2 berabere kalmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından bu kez ligin 6. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan sarı-lacivertli ekip, bu kez de 1-1’lik beraberlik sonucu rakibiyle puanları paylaştı.

Fenerbahçe aynı zamanda, Ocak 2022'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Öte yandan bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi. Kanarya, bu maça kadar 10’u lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinde evinde 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Paşa'ya ilk kez puan kaybetti.

KÖTÜ İSTATİSTİK





Karşılaşmanın 45. dakikasından itibaren 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe, rakibinden sekiz şut daha az çekti. Sarı - lacivertliler, rakibiyle arasında en az bu büyüklükte negatif fark bulunan son Süper Lig karşılaşmasını da Kasımpaşa deplasmanında oynamıştı.

COCU'DAN SONRA TEDESCO ŞOKU

Fenerbahçe'nin ile Süper Lig'de çıktığı üç maçın sadece birini kazanan Domenico Todesco, Phillip Cocu'dan bu yana sarı-lacivertliler ile ilk üç lig karşılaşmasının ikisinde puan kaybeden ilk yabancı çalıştırıcı oldu.